La chaîne Canal+ offerte pendant quelques jours à tous les abonnés Freebox

Surprise, l’accès à Canal+ est gratuit sur votre Freebox jusqu’à dimanche prochain.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox, vous pouvez dès à présent profiter de la chaîne Canal+ gratuitement, en vous rendant sur le canal 4. Ce passage au clair est effectif dès aujourd’hui, jusqu’au dimanche 28 février à 12h, mais selon nos constations, à l’heure où nous écrivons ces lignes, les abonnés Freebox Pop n’ont pas encore accès à la chaîne cryptée. Il n’y a aucune manipulation à effectuer pour profiter de cette mise au clair.

Vous pourrez ainsi en profiter pour regarder les épisodes 9 et 10 de Your honor, ce soir à 21h ou encore le blockbuster du DC Universe Birds of prey, la fantabuleuse histoire de Harley Quinn vendredi soir, suivi de Men In Black International à 22h45. Et pour finir la matinée de samedi, vous pourrez également retrouver la série Neuf Meufs dès 11h45.