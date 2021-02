Canal+ offert à tous les abonnés Freebox : que regarder ce week-end ?

La chaîne cryptée est en clair jusqu’à dimanche prochain sur les Freebox. Univers Freebox vous propose ainsi une petite sélection des programmes à regarder, ou enregistrer pour plus tard, durant les trois prochains jours sur Canal+. Ciné, sport ou émissions, il y a du choix.

Du cinéma à foison

Vous aurez plusieurs films à découvrir durant ces trois jours de mise au clair, allant du cinéma d’action très hollywoodien jusqu’au film plus intimiste. Voici les long-métrages à essayer durant le weekend.

Dès vendredi matin à 8h29, vous pourrez retrouver Le cas Richard Jewell, réalisé par l’immense Clint Eastwood. Plongez dans l’histoire des attentats d’Atlanta en 1996, en suivant Richard Jewell, l’un des premier à alerter de la présence d’une bombe et à ainsi sauver des vies. Mais sa vie bascule lorsqu’il est accusé lui-même de terrorisme et que l’affaire est médiatisée. Une plongée en enfer poignante, d’autant plus lorsqu’elle provient vraie.

Le même jour, vous pouvez enchaîner sur Lucky, diffusé à 13h37. une comédie avec Michaël Youn, Alban Ivanov et Florence Foresti. L’histoire barrée de Willy et son ami Tony, endettés de naissance qui ont une idée de “génie” : voler un chien de la brigade des stups. Bien sûr, tout ne va pas se dérouler comme prévu…

Et pour clôturer ce vendredi cinéma : deux gros blockbusters tirés d’univers de comics sont diffusés le soir ! Tout d’abord, à 21h, Birds of Prey, suite de Suicide Squad suivant la psychopathe Harley Quinn interprétée par Margot Robbie, et de son équipe d’oiseaux de proies (des super-vilaines également) pour retrouver une jeune fille disparue, cible des plus grands ennemis de Gotham City. Déjanté et bariolé, vous pouvez vous y essayer même sans avoir vu Suicide Squad.

Puis pour finir la soirée, découvrez la nouvelle version des Men in Black : International. Vous suivrez deux nouveaux agents, interprétés par Tessa Thompson et Chris Hemsworth, tenter de trouver quelle vermine a infiltrer leur organisation. Découvrir le renouveau de cette saga culte pourrait réserver quelques surprises.

Vient ensuite le petit film du matin, avec moins d’action mais plus d’histoire avec un grand H, puisque Judy retrace l’histoire de la légendaire actrice July Garland, incarnée par Renée Zellweger, oscarisée pour ce rôle. Le film est diffusé samedi, à 8h08.

Des émissions, de la culture à entretenir

Côté émissions plus classiques, nous avons quatre programmes à vous proposer. Tout d’abord, Clique X dès aujourd’hui à 17h24, émission où Mouloud Achour accueille un invité particulier et retrace son parcours et sa vision du monde en tant qu’artiste notamment.

Un exemple d’émission où Clique reçoit les rappeurs Heuss l’enfoiré et Vald

Autre programme, cette fois un peu plus matinal, avec Profession : scénariste, à 10h36. Plongez au coeur de la création de vos histoires favorites dans cette émission présentée par Michel Denisot, durant laquelle plusieurs scénaristes, souvent méconnus du grand public, évoquent la réalité de leur métier.

Ici un extrait des sujets pouvant être abordés dans cette émission

Toujours autour de la fiction, vous pouvez bien sûr retrouver Le cercle Séries, samedi prochain à 13h. Un tour de l’actualité des programmes pour le petit écran avec analyse et critiques à la clé. De quoi trouver vos prochaines pépites.

Enfin, pour clôturer la mise au clair, vous pourrez découvrir l’émission Boîte noire dimanche à 9h49. Un programme surprenant durant lequel

Du ballon rond et oval samedi prochain

A défaut de se rendre au stade, vous pourrez vivre la rencontre Dijon – Paris Saint Germain samedi à 17h. Comme d’habitude, les programmes d’avant match sont également de la partie dès 16h46 pour ce match de la Ligue 1.

Plus fan de Rugby, et bien vous aurez le droit à deux match pour le prix d’un ce samedi, avec tout d’abord Agen – Clermont-Auvergne à 14h40 puis en soirée, plongez dès 21h 05 dans l’ambiance de l’affrontement entre Toulouse et la Rochelle.