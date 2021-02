Le forfait intermédiaire de Free Mobile repasse la barre des 10€ avec plus de data

L’opérateur propose pendant une semaine une offre Série Free avec 80 Go de data en France métropolitaine et 8 Go en roaming, au prix de 11,99€ pendant 1an.

Affiché jusqu’à hier à 9,99€ pour 60 Go de data, le forfait intermédiaire de Free Mobile évolue pour la énième fois. Dès aujourd’hui et ce jusqu’au 2 mars, l’opérateur propose son offre Série Free avec 80 Go de data et 8 Go depuis l’étranger au prix de 11,99€/mois pendant 1an, soit 20 Go supplémentaires pour 2€ de plus.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois.

A titre de comparaison, Red by SFR propose actuellement un forfait 100 Go à 15€/mois et même 130 Go à 25€. Sosh, la marque d’Orange, tente de séduire avec une série limitée 40 Go à 12,99€ par mois, 80 Go à 15,99€ et 100 Go à 16,99€. Enfin, Bouygues Telecom affiche un forfait 100 Go à 14,99 euros par mois et 130 Go à 24,99€.

La bataille de la data fait rage. Force est de constater que les marques de SFR, Bouygues Telecom et Orange n’hésitent pas à proposer une enveloppe de données conséquente à prix cassés. La tactique consistant à faire du yoyo avec la data et les prix règne chez Red by SFR, B&You mais aussi chez Free Mobile et son offre intermédiaire.