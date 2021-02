Free Mobile : un nouveau smartphone haut de gamme disponible en précommande dans la boutique

Le Mi 11, dernier smartphone haut de gamme de Xiaomi, apparaît désormais en précommande dans la boutique Free Mobile.

Comme attendu, le Xiaomi Mi 11 est arrivé ce mardi 23 février dans la boutique Free Mobile. Modèle haut de gamme embarquant notamment le nouveau chipset Snapdragon 888 de Qualcomm et profitant du dernier verre de protection Gorilla Glass Victus par Corning, celui-ci est proposé en précommande pour des livraisons à partir du 8 mars. Il s’affiche dans sa configuration avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage au tarif de 799 euros. On peut également l’acquérir en quatre fois sans frais (301 euros à la commande, puis 3 fois 166 euros). Notez pour terminer qu’un robot aspirateur Mi AS7 est offert.

Ci-dessous, la fiche technique du Xiaomi Mi 11 :