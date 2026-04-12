Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : accélération réseau, polémique et affrontement à plus de 2 milliards d’euros

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Free inclut de nombreux nouveaux films gratuitement pour ses abonnés et pas seulement, cela se passe sur Free Ciné. Plus d’infos…

5G : Free Mobile accélère et s’apprête à doubler Bouygues Telecom sur la bande 3,5 GHz, Orange va encore plus vite. D’après le nouvel observatoire de l’Agence nationale des fréquences, sur la bande coeur 3,5 GHz, Orange conserve au 1er avril 2026 largement la tête avec 13 965 sites techniquement opérationnels, devant un trio très resserré : Bouygues Telecom (10 998 sites), Free Mobile (10 880 sites) et SFR (10 586 sites). Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, qui serez-vous cette semaine, un rat ou un roi ? (King of Retail, A Rat’s Quest – The Way Back Home) Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Smartphones subventionnés : Free réclame jusqu’à 2,4 milliards d’euros à Orange et Bouygues dans une bataille qui s’éternise. Free conteste une mécanique employée par ses rivaux depuis son arrivée en 2012. Selon lui, il s’agit en réalité d’un crédit à la consommation déguisé, dont le coût réel est masqué pour le consommateur. L’opérateur estime également que ce système fausse la concurrence en verrouillant les abonnés sur deux ans, limitant leur capacité à changer d’offre. Dans le détail, Free réclame désormais entre 805 millions et 1,44 milliard d’euros à Bouygues Telecom et jusqu’à près de 1 milliard d’euros à Orange. Des montants nettement supérieurs aux demandes initiales. Cette inflation s’explique par deux facteurs : l’affinement des calculs au fil des années… mais aussi la poursuite de ces pratiques depuis les premières procédures. Plus d’infos…

Apple débouté en urgence : ses contrats avec Free doivent être modifiés sans délai. L’affaire remonte à un jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2025, dans un litige opposant Apple à Free Mobile, avec l’intervention du ministre de l’Économie. Les juges avaient estimé que plusieurs clauses présentes dans les contrats de distribution de l’iPhone créaient un déséquilibre significatif au détriment de l’opérateur. Surtout, cette décision était assortie de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement, même en cas d’appel. Plus d’infos…

En lançant son nouveau forfait tout illimité, Free fait aussi évoluer ses avantages Freebox, voici ce qu’il faut savoir. Plus d’infos…

Free Max : peut-on s’abonner en vivant à l’étranger ? Free ferme la porte, mais son nouveau forfait tout illimité semble déjà détourné. Plus d’infos…

Pointé du doigt récemment par UFC-Que Choisir pour l’impact environnemental de son nouveau forfait illimité malgré une attractivité indéniable, Free défend une offre en phase avec une demande croissante et une évolution inévitable des usages. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox