Free inclut de nombreux nouveaux films gratuitement pour ses abonnés et pas seulement

Entre films cultes, thrillers, action musclée et comédies, une nouvelle salve particulièrement variée débarque sur Free Ciné.

Free poursuit l’enrichissement de son service de streaming gratuit Free Ciné, accessible à tous, avec l’arrivée continue d’une nouvelle sélection particulièrement dense de films souvent issus des chaines FAST que l’opérateur distribue. Cette fois, la plateforme ne se contente pas de quelques ajouts : ce sont plusieurs dizaines de longs-métrages qui viennent renforcer le catalogue, avec un mélange de classiques, de films populaires et de productions plus confidentielles.

Parmi les nouveautés marquantes, les abonnés peuvent notamment retrouver Munich 72, qui revient sur la prise d’otages dramatique lors des Jeux olympiques, ou encore Le Caïman, film signé Nanni Moretti qui mêle politique et satire. Dans un registre plus émotionnel, Dreamland et Personal Effects viennent apporter une touche plus intimiste, tandis que Ce que je sais d’elle… d’un simple regard explore les relations humaines à travers plusieurs destins croisés.

Le catalogue s’enrichit aussi de nombreuses productions orientées action et sensations fortes, avec des titres comme Tribal, Affinity, Maximum Conviction avec Steven Seagal, ou encore Kill the Gringo porté par Mel Gibson. Les amateurs de films plus nerveux ou atypiques pourront également se tourner vers Savage Hunt, Scorpion ou encore Mutant Ghost Wargirl.

Free n’oublie pas non plus les amateurs de cinéma plus accessible ou familial. Vous pouvez retrouver, Un hologramme pour le roi avec Tom Hanks mais aussi Mémoires d’une geisha, Miss Sloane ou The Professor and the Madman qui viennent enrichir la sélection avec des films reconnus et portés par des castings solides. Enfin, plusieurs films plus discrets ou récents viennent compléter cette vague, à l’image de Rubikon, Levels, Come Out Fighting ou encore Alpha et d’autres encore à découvrir dans la rubrique La Sélection Free Ciné.

Accessible gratuitement avec publicité, le service Free Ciné est disponible sur les Freebox, l’application Free TV, les Smart TV compatibles, Apple TV, Android TV, Fire TV et directement depuis un navigateur web. Une particularité notable : il est possible d’en profiter même sans être abonné Freebox ou Free Mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox