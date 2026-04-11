Le saviez-vous : les abonnés Freebox Ultra et Delta bénéficient d’un avantage inclus méconnu, idéal pour les soirs de flemme

Inclus avec les Freebox Ultra et Delta, Amazon Prime offre un abonnement Deliveroo Plus pendant un an à ses membres. Un bon plan utile.

Derrière les services bien connus comme Prime Video ou la livraison rapide, Amazon réserve un avantage moins connu à ses abonnés Prime. Et par extension, aux abonnés Freebox Ultra et Delta qui en bénéficient sans surcoût. Concrètement, l’abonnement inclut Deliveroo Plus Argent offert pendant 12 mois, un service habituellement facturé 2,99 € par mois par Deliveroo. Ce partenariat permet de profiter des frais de livraison offerts sur les commandes éligibles, à condition d’atteindre un minimum de 15 € dans les restaurants et 25 € dans les commerces partenaires. Un seuil relativement accessible, qui transforme rapidement l’expérience de commande en ligne au quotidien. Au-delà de la gratuité de la livraison, l’offre inclut également des promotions exclusives réservées aux abonnés Deliveroo Plus, renforçant encore l’intérêt pour les utilisateurs réguliers.

Son activation nécessite simplement de lier son compte Amazon Prime à son compte Deliveroo via une page dédiée. Aucune contrainte particulière côté identifiants : les adresses e-mail peuvent être différentes, et les utilisateurs déjà abonnés à Deliveroo Plus peuvent basculer vers cette version offerte en quelques clics.

Pour activer l’offre, rien de plus simple. Il suffit de :

Se connecter à son compte Deliveroo (ou en créer un),

Se rendre dans les paramètres du compte,

Cliquer sur l’option « Profiter de l’offre Amazon Prime »,

Puis saisir ses identifiants Amazon pour lier les deux comptes.

Une fois activée, l’offre est valable pendant un an. À l’issue de cette période, deux cas de figure, si aucun abonnement payant n’existait auparavant, le service s’arrête automatiquement, sinon, l’abonnement initial reprend sans interruption. Comme souvent avec ce type d’offre, certaines limites subsistent. Les frais de service restent toujours appliqués, même avec l’abonnement. Autre point, l’offre est liée à un seul compte Deliveroo et devient inactive si l’abonnement Amazon Prime est résilié en cours de route.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox