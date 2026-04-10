Abonnés Freebox et Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, qui serez-vous cette semaine, un rat ou un roi ?

Entre gestion d’entreprise poussée et aventure touchante à hauteur de rongeur, la sélection de jeux PC de la semaine mise sur des expériences aussi variées qu’originales.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de deux nouveaux titres à récupérer : un jeu de simulation de commerce très complet et une aventure narrative pleine de dangers et d’émotions. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupérés, vous les conservez indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec King of Retail (GOG). Dans ce jeu de gestion, vous créez et développez votre propre magasin en choisissant son concept, sa décoration et les produits que vous souhaitez vendre.

Vous devez attirer et fidéliser les clients, gérer vos employés, optimiser vos prix et vos stocks, tout en développant progressivement votre activité jusqu’à diriger une véritable chaîne de magasins. Une simulation complète où chaque décision influence la réussite de votre entreprise.

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Et enfin, voici A Rat’s Quest – The Way Back Home (Epic Games Store). Vous incarnez Mat, un jeune rat prêt à tout pour retrouver ses proches et sauver sa communauté après une série d’événements qui l’ont séparé des siens.

Au fil de son périple, il devra traverser des environnements variés comme des forêts, des grottes ou des marécages, tout en affrontant de nombreux dangers. Entre aventure et narration, le jeu propose une quête touchante dans un monde hostile vu à travers les yeux d’un petit rongeur.

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Comment récupérer ces jeux

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. À noter, pour Epic Games, il vous faudra lier votre compte à celui d’Amazon, tandis que pour GOG, un code vous sera fourni à activer sur le launcher. Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée.

Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox