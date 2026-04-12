États-Unis : 5G, data incluse ou illimitée, appels… tout ce qui attend les abonnés au forfait mobile Free 5G+ et Free Max sur place

Alors que Free Mobile vient d’étendre la liste des destinations incluses en roaming en les réservant à sa nouvelle offre Free Max, une question se pose toutefois pour les abonnés en règle général : que peut-on réellement faire une fois arrivé ? Data incluse, appels, SMS, réseaux partenaires, 4G, 5G, VoLTE … Pour y voir plus clair, nous passons au crible chaque semaine une ou plusieurs destinations incluse dans Free Max à 29,99€/mois et le forfait historique à 19,99€ quand c’est le cas afin de détailler précisément ce qui vous attend lors de vos pérégrinations.

Destination incontournable et très fréquentée par les voyageurs, les États-Unis font partie des pays où Free Mobile permet de profiter du roaming dans des conditions très différentes selon le forfait choisi. Inclus à la fois dans le forfait Free Max et dans le forfait Free 5G+, le pays offre une expérience globalement solide, avec toutefois des écarts notables sur la data. Entre enveloppe limitée ou illimitée, réseaux performants et technologies avancées, voici en détail ce qui attend les abonnés une fois sur place.

Data aux États-Unis : inclus ou illimité selon le forfait

Avec le forfait Free Max, les abonnés peuvent profiter d’internet mobile en illimité aux États-Unis. De leur côté, les abonnés au forfait Free 5G+ bénéficient de 35 Go de data par mois inclus, au-delà desquels la facturation passe à 0,15€/Mo. Un avantage conséquent pour les utilisateurs intensifs, dans un pays où les usages numériques sont omniprésents : GPS, Uber, streaming, réseaux sociaux, traduction ou encore partage de connexion.

Dans les faits, les États-Unis font partie des destinations où Free Max prend tout son sens pour éviter toute contrainte liée au volume de data. Contrairement à la data, les communications classiques sont ici largement incluses, ce qui simplifie fortement l’usage sur place.

Depuis les États-Unis :

Appels fixe et mobile vers les États-Unis : inclus

Appels fixe et mobile vers la France : inclus

Appels vers Europe et DOM : 2,19€/min

Appels vers le reste du monde : 2,19€/min

Appels fixe et mobile reçus : inclus

Côté messages :

SMS envoyés et reçus : inclus

MMS envoyés et reçus : inclus

Des conditions bien plus avantageuses que dans de nombreuses destinations, avec une quasi-absence de surcoût pour les usages classiques.

5G, VoLTE et réseaux : une expérience complète mais sous conditions

C’est un point clé à prendre en compte. Free Mobile s’appuie sur plusieurs opérateurs aux États-Unis, dont AT&T, Verizon, T-Mobile US ou encore d’autres réseaux locaux. Des infrastructures solides et étendues sur l’ensemble du territoire, notamment dans les grandes métropoles. Le smartphone se connecte automatiquement au réseau le plus adapté, avec une couverture 4G/LTE disponible chez tous les partenaires. La 5G (NSA) est accessible chez certains opérateurs comme AT&T, Verizon ou T-Mobile, mais reste absente chez d’autres partenaires.

Autre élément important : le réseau 3G n’est plus disponible aux États-Unis depuis février 2022. Cela implique une dépendance totale à la 4G et à la VoLTE pour les appels. Bonne nouvelle, la VoLTE est largement disponible chez les principaux opérateurs partenaires, permettant de passer des appels dans de bonnes conditions, à condition que le smartphone soit compatible. Concrètement, cela se traduit par des débits élevés, une expérience stable dans les grandes zones urbaines et une qualité d’appel optimisée, avec une contrainte majeure : disposer d’un terminal compatible VoLTE pour éviter toute coupure de service.

Avant de partir, Free invite d’ailleurs ses abonnés à bien vérifier les conditions de leur forfait et à anticiper leur usage. L’opérateur rappelle notamment : « Prenez connaissance de tous vos tarifs à l’étranger (appels, SMS, MMS et enveloppe internet incluse). Si besoin, optez pour le Forfait Free 5G+ ou le Forfait Free Max, les forfaits parfaits pour voyager ». Une fois sur place, l’opérateur précise qu’un SMS d’information est automatiquement envoyé aux abonnés : « Free vous enverra dès les premières minutes qui suivent votre arrivée un SMS (gratuit), reprenant les informations essentielles pour communiquer depuis votre destination ». Enfin, malgré l’intégration de nombreuses destinations dans ses forfaits, Free recommande de rester prudent sur ses usages : « Sur place, privilégiez le plus souvent possible la connexion Wi-Fi pour naviguer sur internet et passer vos appels/envoyer des messages via les messageries instantanées ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox