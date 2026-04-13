Free pousse à l’illimité, mais l’Arcep révèle une réalité bien différente sur la consommation mobile

Alors que les opérateurs, à commencer par Free avec son offre Free Max, poussent vers toujours plus de data, les derniers chiffres publiés par Arcep dressent un état des lieux contrasté du marché mobile au quatrième trimestre 2025, entre montée en puissance de la 5G, reprise inattendue des cartes prépayées et évolution des usages.

C’est l’heure de faire le point sur le marché du mobile. L’Arcep a publié le 9 avril derneir son suivi de l’observatoire des marchés des communications électroniques au 4ème trimestre 2025. Premier enseignement, la dynamique commerciale s’accélère nettement sur la fin d’année. Le nombre total de cartes SIM atteint désormais 84,9 millions, dont 77,8 millions de forfaits. Sur un an, la croissance s’élève à un million de cartes supplémentaires, un rythme plus de deux fois supérieur à celui observé un an plus tôt. Fait notable, cette progression repose en partie sur un retour en grâce des cartes prépayées, qui gagnent 240 000 unités après plus d’une décennie de recul, tandis que les forfaits continuent de croître à un rythme soutenu d’environ 800 000 par an. Sur le terrain technologique, la 5G poursuit son adoption rapide. Fin 2025, 32,9 millions de cartes SIM sont actives sur les réseaux de cinquième génération, soit 39 % du parc total. En un an, cela représente 8,3 millions d’utilisateurs supplémentaires, une progression de 34 %. La 4G reste néanmoins ultra-dominante avec 91 % des cartes SIM actives, signe d’un marché désormais arrivé à maturité sur cette technologie.

Côté usages, la consommation de données mobiles continue de croître à un rythme soutenu mais stabilisé. Les réseaux ont écoulé 4,3 exaoctets de données sur le trimestre, en hausse de 13 % sur un an. Dans le détail, chaque abonné consomme en moyenne 18,3 Go par mois, une progression régulière de 1 à 2 Go supplémentaires par an. À l’international, les usages progressent encore plus vite, avec une hausse de 22 % du trafic en roaming.Au final, ces données confirment une transition progressive vers des usages toujours plus orientés data, mais à un rythme finalement plus mesuré que ne le laissent penser par exemple la nouvelle offre Free Max. Mais Free l’assure : “nous avons des abonnés au Forfait Free 5G+ qui tapent le plafond des 350 Go et ce chiffre est en croissance”, a-t-il indiqué récemment à nos confrères de Tom’s Guide.

En parallèle, certains usages historiques poursuivent leur déclin en France. Les SMS enregistrent une chute spectaculaire de 31 % en un an, avec une moyenne de 59 messages envoyés par mois, loin des 250 SMS mensuels observés au pic en 2016. Cette baisse s’explique par la domination des messageries instantanées, utilisées par 86 % de la population, mais aussi par la montée en puissance du RCS, qui modernise les échanges directement via les réseaux mobiles. Enfin, la voix mobile reste solide mais amorce un léger recul. Les utilisateurs ont consommé 49,8 milliards de minutes au quatrième trimestre, dont environ 70 % via la 4G (LTE). En moyenne, un abonné mobile téléphone 3h25 par mois, un niveau encore élevé malgré une légère baisse. À l’inverse, la téléphonie fixe continue de s’effondrer, avec seulement 40 minutes mensuelles par ligne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox