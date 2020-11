Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : une super promo sur les Freebox, une fonctionnalité très utile mais aussi une chaîne TV de plus pour les abonnés

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Free a lancé une nouvelle fonctionnalité très pratique pour ses abonnés Freebox. Pour désactiver l’option FreeWiFi et ne pas partager sa connexion Freebox, les abonnés ne sont plus contraints de se rendre sur la page wifi.free.fr. L’opérateur de Xavier Niel propose dorénavant de gérer en un clic l’accès FreeWifi et Secure directement depuis l’espace Abonné. Plus d’infos…

Du changement sur le canal 427 de Freebox TV. La chaîne chrétienne évangélique américaine God TV cède sa place à Folx, un diffuseur de télévision musicale gratuit allemand. Au programme, des clips musicaux dans le genre folk en continu mais aussi quelques émissions de divertissement. Plus d’infos…

Free prépare l’arrivée de son interface TV Oqee sur d’autres supports que la Freebox. Plus d’infos…

Avis aux abonnés Freebox Delta en mobilité, l’application d’Amazon Prime Video a reçu une nouvelle mise à jour sur iPhone et iPad, avec l’arrivée d’une nouvelle expérience de recherche, laquelle “accélère et facilite la recherche de vidéos, la navigation dans les catégories phares et le filtrage par genre”. Plus d’infos…

Abonnés Freebox avec TV by Canal : une mise à jour majeure de myCanal débarque sur le Windows Store (phone, tablette, Xbox). Au programme, la fonctionnalité Profils, une nouvelle présentation de la navigation, et un écran d’accueil éditorialisé. Plus d’infos…