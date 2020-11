Free lance une nouvelle fonctionnalité très pratique pour ses abonnés Freebox

Le FAI permet désormais de gérer simplement la diffusion du réseau FreeWifi et FreeWifi Secure.

Pour désactiver l’option FreeWiFi et ne pas partager sa connexion Freebox, les abonnés ne sont plus contraints de se rendre sur la page wifi.free.fr. L’opérateur de Xavier Niel propose dorénavant de gérer en un clic l’accès FreeWifi et Secure directement depuis l’espace Abonné. Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité repérée par Busyspider, il suffit de se rendre dans la rubrique “ma Freebox” avant de cliquer sur “gérer la diffusion du réseau FreeWifi et FreeWifi Secure” dans la section “fonctionnalités avancées”. La borne est activée par défaut, il vous sera alors possible de la désactiver ou de la ré-activer à votre convenance.

À noter que si vous choisissez de ne pas partager votre connexion, vous ne pourrez plus vous connecter aux différents réseaux FreeWiFi, le partage se fait dans les deux sens.

Pour rappel, le principe du réseau communautaire FreeWiFi est simple comme bonjour, c’est d’offrir une connexion Internet gratuite à tous les Freenautes, où qu’ils soient, sur leurs ordinateurs ou leurs smartphones. Aujourd’hui, le parc d’abonnés Freebox représente une multitude de points d’accès au service de la communauté. C’est-à-dire que n’importe quel abonné dégroupé peut se connecter à Internet via la Freebox d’un autre abonné. Depuis 2012, même les mobiles Free peuvent, quel que soit le forfait souscrit, profiter du réseau FreeWiFi_Secure.