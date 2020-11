Free Mobile : un nouveau smartphone 5G abordable débarque dans la boutique

La boutique Free Mobile accueille un nouveau smartphone 5G, un modèle signé Samsung et vendu moins de 400 euros.

Ce nouvel arrivant, c’est le Samsung Galaxy A42 5G, que Free propose à 379 euros au comptant. On peut également envisager un paiement en 4x fois sans frais (97 euros à la commande, puis 3 fois 94 euros) ou 24 fois sans frais (187 euros à la commande, puis 24 fois 8 euros). Deux coloris gris et noir sont disponibles.

Dans les grandes lignes, ce smartphone milieu de gamme propose un écran AMOLED 6,6 pouces HD+ avec une encoche goutte d’eau, le mini-jack, de la photo 48 Mégapixels au dos, de la photo 20 Mégapixels à l’avant et une batterie 5 000 mAh rechargeable via l’USB-C. Équipé du chipset Snapdragon 750G, il s’accompagne en outre d’une interface One UI 2.5 basée sur Android 10.

Ci-dessous, les caractéristiques complètes :