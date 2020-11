Abonnés Freebox Delta : Amazon Prime Video se met à jour en mobilité

Une nouvelle expérience de recherche débarque sur iOS.

Avis aux abonnés Freebox Delta en mobilité, l’application du service SVOD d’Amazon vient de recevoir une nouvelle mise à jour sur iPhone et iPad, estampillée 8.18.

Après l’arrivée tant attendue cet été de la création de profils puis de la possibilité de modifier votre liste de favoris à tout moment même si votre appareil est hors ligne, le service du géant américain annonce aujourd’hui une autre évolution avec l’arrivée d’une nouvelle expérience de recherche, laquelle “accélère et facilite la recherche de vidéos, la navigation dans les catégories phares et le filtrage par genre”.

Pour rappel, Prime Video est inclus dans l’offre Freebox Delta, il est aussi accessible à 5,99€/mois sur les Freebox Pop, One et mini 4K. Il est possible d’y souscrire directement depuis l’espace abonné Freebox.