Free et Canal+ offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox

Une femme accusée de meurtre, un diplomate qui vient à son secours et s’embarque dans une histoire bien sombre… Abonnés Freebox, un nouveau programme est à découvrir dans l’Aktu Free.

Les épisodes s’enchaînent et ne se ressemblent pas. Après La Flamme, puis Two Weeks to Live la semaine dernière, vous pouvez dès maintenant découvrir le premier épisode de Possessions sur votre Freebox. Une nouvelle mini-série originale de Canal+ en six parties construite autour d’une tension psychologique. Mystères, retournements de situation et tensions sont au rendez-vous.

Vous suivrez ainsi Natalie, une jeune expatriée Française en Israël. Elle est accusée d’avoir assassiné son mari lors de sa nuit de noces. Pour dénouer ce mystère, elle sera aidée par Karim, joué par Reda Kateb, diplomate français, qui tombe peu à peu sous son charme.

Pour regarder le 1er épisode offert, rendez-vous sur L’AKTU Free. Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home. Avec la Freebox Delta et la Freebox Mini 4k, sélectionnez l’icône “AKTU Free” depuis le menu Home. Pour découvrir l’ensemble de la mini-série Possessions il faudra s’abonner à CANAL+.