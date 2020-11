Bbox Smart TV : Bouygues vous livre ses tutos vidéo pour l’installation et la configuration

Comment installer, paramétrer et utiliser le décodeur virtualisé de l’offre Bbox Smart TV ? Trois vidéos vous expliquent tout.

En mai 2020, Bouygues Telecom a présenté l’offre Bbox Smart TV et son décodeur virtualisé. Aujourd’hui, l’opérateur publie une série de vidéos pour expliquer aux abonnés l’installation, le paramétrage et le fonctionnement du service.

Une première vidéo rappelle ainsi le principe de l’offre dans les grandes lignes, à savoir un player prenant la forme d’une application B.tv+ sur le téléviseur connecté et permettant le contrôle depuis une seule télécommande.

Une deuxième vidéo explique l’installation du téléviseur connecté et le paramétrage de l’application B.tv+. Il faudra ainsi démarrer le téléviseur et suivre les indications à l’écran, puis connecter l’appareil à Internet quand cela sera demandé grâce au câble Ethernet fourni et au port prévu à l’arrière. Il sera également possible de se connecter en sans-fil, grâce au Wi-Fi, en saisissant le mot de passe.

L’utilisateur devra par ailleurs indiquer Bouygues Telecom en tant que fournisseur de services et s’identifier dans l’application B.tv+ pour accéder aux chaînes. L’emplacement de l’appli sur la page d’accueil pourra d’ailleurs être personnalisé.

Une troisième vidéo montre enfin comment installer l’application B tv+ si elle n’est pas préinstallée sur le téléviseur et la paramétrer avec l’adresse e-mail et le mot de passe de l’espace client.

Elle montre aussi comment naviguer dans les contenus en cours de diffusion ou disponibles en replay. Sans oublier la possibilité de personnaliser l’interface en basculant entre un thème clair et un thème sombre, grâce à un bouton dédié en haut à droite.