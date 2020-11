Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #144

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Les bots de l’Assistance Freebox à côté de la plaque ! Ceci est une armoire ou plutôt un capharnaüm et non l’installation d’un seul abonné.

Bonjour Natav, pour toute demande d’assistance sur l’offre Freebox, je vous invite à contacter le compte @Freebox, en précisant votre numéro de ligne. Merci.https://t.co/kDkuvSPcF5 Assistance Freebox (@Freebox) November 3, 2020

La vengeance d’un jeune gamer mauvais joueur, : une attaque dite de déni de service.

🇨🇦 Mauvais perdant : un Canadien de 21 ans a paralysé la connexion #Internet de toute sa ville (Gatineau) car il avait perdu contre son adversaire à Call of Duty et était passablement agacé. Après un an d’enquête, les #policiers l’ont retrouvé et arrêté. (TVA) #Canada #cybercrime Mediavenir (@Mediavenir) November 7, 2020

On reste au Canada avec une pratique très… frontale ! Etre abonné fixe et recevoir une carte SIM de son opérateur avec un forfait mobile pré-enregistré sans rien avoir demandé. L’offre : 15 Go pour l’équivalent de 32 euros/mois. De quoi donner des idées à certains telcos en France ?

Ok mon fournisseur d’accès internet m’envoie sans que je le demande une carte SIM avec un forfait pre-enregistré… si c’est pas des méthodes de voyous ça 🤣 pic.twitter.com/f8oJmXSHuT Xavier (@xavier_laff) November 6, 2020

Xavier Niel est un évènement historique qui a marqué l’enfance de certains !

Idée idiote spéciale confinement : faire cuire son iPhone… mais pour recréer quelle condition ?