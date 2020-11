Xiaomi apporte la 8K avec la nouvelle Mi Box 4S Pro

Xiaomi étoffe sa gamme de boitiers TV et présente deux nouvelles Mi Box dont une supportant la 8K.

Vous connaissez surement déjà le Mi TV Stick ou la Mi Box S, deux box Android permettant de rendre n’importe quelle télévision classique en smart TV.

Deux nouvelles venues rejoignent les rangs, la Mi Box 4S et la 4S Pro. La première a une fiche technique qui s’apparente fortement à celle de la Mi Box S, et permet de supporter la résolution 4K. Elle sera agrémentée de 2 Go de mémoire vive et 8 Go de mémoire flash. Profitez du Dolby + DTS pour l’audio. L’évolution se fera surtout au niveau du nouveau processeur ARM et un design blanc est désormais proposé.

Sa grande soeur promet de belles performances à commencer par la résolution 8K. Le boitier embarquera un processeur SoC ARM Amlogic S905X ainsi qu’une connectique HDMI 2.1. Côté puissance, 2 Go de RAM seront disponibles avec 16 Go de mémoire flash. Le tout intégrera l’interface MIUI for TV comme interface, mais pour sa commercialisation en Europe on peut s’attendre à ce que l’interface maison de Xiaomi soit remplacée par Android TV.

Disponible en Chine depuis le 5 novembre dernier, aucune information officielle n’a fuité concernant une commercialisation en Europe et surtout en France. Mais on pourrait penser que Xiaomi étendra son offre en Europe. Question prix la Mi Box 4S sera proposée aux alentours de 40€ et sa version supérieure sera vendue aux environs de 50€.

Source : JDG