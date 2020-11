Abonnés Freebox avec TV by Canal : myCanal évolue sur navigateur avec de nouvelles fonctionnalités

La version pour navigateur de myCanal s’étoffe avec deux nouvelles fonctionnalités déjà présente sur ses versions mobiles : le Multi-Live et le mode sombre .

Peur de louper les moments forts de vos deux émissions favorites ? Pas de problème, regardez-les en même temps ! Autrefois réservée aux applications Android et iOS, le Multi-Live est désormais disponible sur vos navigateurs web (Chrome, Firefox…).

Regardez plusieurs émissions en même temps sur votre ordinateur

Cette fonctionnalité est proposée pour les chaînes en direct, directement dans les sections informations et sports. Mais ce n’est pas tout. Pour vous permettre de suivre deux émissions en même temps, ou plus sur des chaînes n’entrant pas dans ces catégories, il suffit de les ajouter à vos favoris. Rendez-vous dans la section dédiée au live, puis cliquez sur “favoris”. Si vous n’en avez pas ajouté, vous pourrez faire votre sélection dans les chaînes disponibles au sein de votre offre.

Reste ensuite à cliquer sur le bouton “Multi-Live”, avant de cocher les chaînes qui vous intéressent.

L’ordre dans lequel vous cliquerez déterminera la place de votre programme sur la mosaïque de Multi-Live

A noter que, sur Firefox, il est possible de passer en mode incrustation et donc de regarder l’un des programme en dehors du navigateur.

Un mode sombre pour reposer vos yeux

Également jusque là réservé aux applications, le mode sombre de myCanal est désormais activable sur navigateur. Coqueluche des développeurs et de plus en populaire, cette fonctionnalité permet de remplacer le fond blanc par un fond gris/noir pour éviter la fatigue visuelle.

Pour y accéder, rien de plus simple : cliquez sur “Vous” en haut à droite de l’écran, puis allez dans “réglages”. En bas de la liste, vous pouvez ainsi activer et désactiver le mode sombre à tout moment.

A noter que cette fonctionnalité est suivie de la mention “bêta”, vous pouvez donc subir quelques bugs en l’utilisant. Il ne reste plus qu’à confirmer vos modifications, puis retourner à votre navigation normale. Le changement se fait immédiatement.

La filiale de Vivendi a annoncé la semaine dernière d’autres évolutions à venir de sa plateforme , avec le projet d’y intégrer de nouveaux services de SVOD, de développer des fonctionnalités plus poussées et d’éditorialisation des contenus proposés.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si son accès s’avère très restreint.