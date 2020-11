Orange s’empare d’un nouvel opérateur en Europe et se renforce

Leader sur le mobile en Roumanie, Orange annonce ce matin l’acquisition de 54% du numéro 2 du fixe dans le pays, Telekom Romania Communications.

Devenir “le premier acteur convergent en Roumanie”, tel est l’objectif affiché par Orange. Pour y parvenir, le groupe annonce ce matin la signature d’un accord pour acquérir le contrôle de 54 % du capital du deuxième opérateur fixe du pays Telekom Romania Communications. Actuellement détenu à 54 % par OTE et à 46 % par l’État roumain, le FAI a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 622 millions d’euros. “A travers son infrastructure réseau, TKR fournit des services de téléphonie fixe, haut débit et de télévision payante à 5 millions de clients et son réseau fibre d’environ 90 000 km relie environ 3 millions de foyers”, précise Orange.

TKR compte également 881 000 abonnés fixe-mobiles via un contrat MVNO conclu avec Telekom Romania Mobile. Ces abonnés migreront donc à l’avenir sur le réseau

d’Orange Roumanie après l’achèvement de l’opération.

S’agissant de la transaction, Orange déboursera 268 millions d’euros, “net de dette et de trésorerie et sous réserve d’ajustements usuels à la réalisation de la transaction, correspondant à une valeur d’entreprise totale de 497 millions d’euros pour 100 % de TKR et pour sa base d’abonnés convergents”, informe-t-il dans un communiqué.

Pour sa part, Orange Roumanie est le plus grand opérateur mobile du pays, avec un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros en 2019. L’opérateur va ainsi pouvoir accélérer sa stratégie sur la convergence grâce réseau fixe de TKR. Son ambition, devenir l’opérateur de référence dans le pays tant sur les segments B2C que B2B.