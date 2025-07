Les nouveautés de la semaine chez Free : très bonne surprise pour les abonnés Freebox Révolution, ça bouge chez Free Mobile

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Freebox

Nouveau : Free lance Disney+ sur les Freebox Révolution, avec six mois offerts. Plus d’infos…

Free a lancé une nouvelle mise à jour 1.3.52. du player de la Freebox Révolution. Plus d’infos…

Free intègre 8 nouveaux films sans surcoût dans Oqee Ciné pour ses abonnés. Plus d’infos…

Une nouvelle chaîne incluse annoncée pour la rentrée sur Freebox TV, il s’agit de Dog & Cat TV. Plus d’infos…

Free relance sa Série Spéciale Freebox Révolution Light à 19,99€/mois la première année. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer sans surcoût, pour ceux qui aiment se creuser la tête (Boxes: Lost Fragments et Pâquerette Down the Bunburrows). Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free revoit à la baisse l’un de ses Booster pour le forfait à 2 €, l’offre comprend désormais 20 Go au lieu de 40 Go. Plus d’infos…

Free confirme que ses nouvelles offres mobile prépayées sont dès à présent disponibles. Plus d’infos…

Free Mobile rend encore plus simple le remboursement des frais de résiliation mobile. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Free annonce avoir franchi le cap du 1000ᵉ site mobile en « zone blanche ». Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox