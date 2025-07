Free relance sa Série Spéciale Freebox Révolution Light à 19,99€/mois la première année

La Freebox Révolution Light à 19.99€/mois la première année est de retour, après deux semaines de vacances.

Ça s’en va et ça revient. Lancée en novembre dernier, la “série spéciale Freebox Révolution Light” proposait la box à un tarif réduit de 19,99 €/mois pendant un an, au lieu de 29,99 €/mois. Une offre attractive qui a pris fin le 16 juin dernier revenant donc à sa formule classique Freebox Révolution Light, disponible à son tarif habituel de 29,99 €/mois. Mais seulement à peu près 2 semaines plus tard, l’opérateur a relancé sa Série Spéciale Freebox Révolution Light.

Le contenu ne change pas, avec 1 Gbit/s en download et 900 Mbit/s en upload, l’accès à 260 chaînes de télévision et le Player Révolution et ses multiples fonctionnalités, dans la limite des stocks disponibles. La différence est donc que cette offre bénéficie à nouveau du tarif préférentiel à 19,99€/mois la première année, puis passe à 29,99€/mois durant la durée de l’abonnement. A noter également, les frais d’activation sont à nouveau offerts sur demande, en suivant la procédure décrite dans cet article.

Un yo-yo surprenant, qui ressemble à une réponse à la concurrence particulièrement féroce qui peut se trouver sur les box d’entrée de gamme, avec SFR et Red by SFR proposant des offres fixe triple play aux alentours de 25€, ou encore la bataille des offres double-play performantes lancées par la B&You Pure Fibre.

Découvrez l’offre Série Spéciale Freebox Révolution Light en détail.

Merci à Tiino

