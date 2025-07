Le pôle cybersécurité d’Iliad et Free Pro lance une nouvelle arme contre les cyberattaques

Détenue par le groupe iliad et Free Pro, la société ITrust dévoile une évolution majeure de sa solution de cybersécurité Reveelium. Conçue en France, cette nouvelle version promet une détection des cybermenaces encore plus intelligente, personnalisable et accessible à toutes les organisations, publiques comme privées.

ITrust, le pôle d’expertise en cybersécurité et intelligence artificielle du Groupe iliad et de Free Pro, annonce la sortie de Reveelium V12.3, la nouvelle version de sa plateforme de supervision XDR (détection et réponse étendues).

Pensée pour les entreprises, collectivités et partenaires, cette solution 100 % souveraine, développée en France, intègre plus de 150 nouvelles fonctionnalités, dont un moteur d’alertes plus visuel, des règles personnalisables, et un assistant IA (LLM) pour aider les analystes face aux cybermenaces.

Utilisée notamment par des acteurs publics comme le CDG de La Réunion, Reveelium permet de détecter les signaux faibles, de retracer l’origine des attaques et de visualiser leur impact en temps réel, tout en répondant aux exigences réglementaires de la directive NIS2.

La solution, disponible en mode SaaS ou on-premise, est conçue pour les partenaires MSSP, hébergeurs et intégrateurs, avec une approche « channel first ». Elle permet à Free Pro et ITrust de renforcer leur ambition commune : proposer une cybersécurité accessible, souveraine et performante.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox