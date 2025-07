Une nouvelles chaîne incluse annoncée pour la rentrée sur Freebox TV

Free va intégrer une nouvelle chaîne pas comme les autres à compter du 1er septembre. Il s’agit de Dog & Cat TV, une chaîne entièrement dédiée à nos amis à quatre pattes et à leurs maitres. La chaîne sera disponible à la rentrée sur le canal 250 de Freebox TV, et bonne nouvelle pour les maîtres : la chaîne est diffusée en clair et sans surcoût pour tous les abonnés Freebox.

Dog & Cat TV est éditée par le Groupe SECOM, un groupe audiovisuel français spécialisé dans les chaînes thématiques. SECOM est déjà à l’origine de plusieurs chaînes présentes sur Freebox, comme Museum TV (art), MyZen TV (bien-être) ou Melody (variétés). Ce nouvel ajout prolonge leur expertise en médias « positifs » et de proximité. Dans son communiqué, SECOM annonce ainsi la création de Dog & Cat TV pour tous les passionnés d’animaux, disponible en exclusivité chez Free à partir du 1er septembre.

Dog & Cat TV proposera une programmation riche et variée autour du monde canin et félin. Au menu on trouvera notamment des documentaires immersifs, des reportages exclusifs, des talk-shows animaliers et des témoignages inspirants avec conseils d’experts sur la santé et le bien-être des animaux. La chaîne met en avant un ton « bienveillant et passionné » et abordera également les enjeux du bien-être animal. De quoi offrir aux téléspectateurs des contenus à la fois positifs et relaxants pour toute la famille : des histoires réelles touchantes, des astuces pratiques pour les maîtres, et même des vidéos apaisantes mettant en scène des chiens et chats heureux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox