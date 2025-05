Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : arrivée de 4 chaînes gratuites sur les Freebox, des changements et un lancement surprise etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus. Nouveautés Freebox

Free lance discrètement un nouveau Pocket Wi-Fi pour la Freebox Ultra. Plus d’infos…

Une chaîne événementielle consacrée au basket 3×3 débarque sur la Freebox. Du 23 au 25 mai, le FIBA 3X Festival sera à suivre en direct sur le canal 31, avec des matchs intenses et une ambiance urbaine. Plus d’infos…

Free enrichit également le bouquet basic de Freebox TV, sans surcoût pour les abonnés avec de nouvelles chaînes gratuites, Brionnais TV (canal 905), Assadissa (canal 433), Athaqafia (canal 434) et AL 24 News (canal 485). Plus d’infos…

Free a procédé aussi à quelques ajustements dans son bouquet TV. Au programme : After Foot TV passe du canal 31 au 179. Par ailleurs, des chaînes changent de nom et un canal disparaît, celui de BFM Paris Ile-de-France qui a cessé d’émettre. Plus d’infos…

Nouveau : Free propose la migration vers la Freebox Pop aux abonnés Freebox Pop S, sans frais. Plus d’infos…

A l’occasion du Festival de Cannes, l’abonnement à la plateforme de streaming FILMO pour les adorateurs du 7e art est affichée à seulement 1€/mois pendant 2 mois sur les Freebox. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile officialise la 5G à l’étranger dans ses offres. Plus d’infos…

Abonnés Free Mobile : le transfert rapide et la conversion eSIM sont désormais disponible sur iPhone. Ces fonctionnalités arriveront prochainement sur Android.

Le nouveau Galaxy S25 Edge débarque chez Free Mobile avec une offre de lancement exceptionnelle. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Le remboursement des frais de résiliation mobile de Bouygues Telecom sera bientôt disponible sur l’espace abonné Free Mobile. Plus d’infos…

Free Pro débarque à La Réunion, lancement prévu le 23 mai. Plus d’infos…

Le Groupe iliad accélère sa transition énergétique avec quatre nouveaux contrats d’achat d’électricité renouvelable à travers l’ensemble de ses géographies. Plus d’infos…

Free annonce qu’il s’appuie désormais sur une nouvelle centrale photovoltaïque située en Charente-Maritime pour couvrir une partie de ses besoins énergétiques. Plus d’infos…

Free annonce une “rupture de stock” à ses abonnés Freebox pour la nouvelle offre d’alarme et télésurveillance de Qiara. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : une nouvelle fonctionnalité arrive enfin sur Apple TV 4K pour les adeptes du Dolby Atmos. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox