Exclusif : Free Pro débarque à La Réunion, lancement prévu le 23 mai

Après la France métropolitaine et l’Italie, l’opérateur B2B du groupe Iliad s’apprête à déployer son offre mobile à La Réunion. Une conférence de lancement est prévue dans une semaine pour officialiser cette nouvelle étape.

Huit ans après l’arrivée de Free Mobile sur l’île de La Réunion, le groupe Iliad poursuit son développement ultramarin. Selon les informations de notre correspondant sur place, Dylan Legros, Free Pro s’apprête à faire ses premiers pas dans l’océan Indien, marquant une nouvelle étape stratégique pour l’opérateur.

Des invitations internes ont commencé à circuler, conviant à une conférence de lancement prévue pour le vendredi 23 mai. Free n’étant pas encore présent sur le marché du fixe à La Réunion, ce lancement concernera l’activité mobile. L’invitation évoque d’ailleurs une connectivité 5G, et une flotte de forfaits mobile.

Free Pro étend ainsi son empreinte au-delà de la France métropolitaine, dans un territoire où les besoins des entreprises en matière de connectivité et de services numériques sont en constante évolution.

Lancée en 2021, la branche entreprise du groupe Iliad est pensée pour répondre aux besoins des professionnels, TPE, PME, grands comptes et collectivités. Son objectif est de bousculer le marché B2B en reprenant la recette Free, avec des prix agressifs et une offre simplifiée, tout en garantissant performance et fiabilité.

Dans l’Hexagone, l’opérateur propose une offre mobile adaptée aux professionnels en déplacement. Elle inclut 150 Go de data en 5G ou 4G+ en France métropolitaine, ainsi que 31 Go à utiliser à l’étranger dans plus de 70 destinations. Les entreprises peuvent également gérer leur flotte mobile en toute autonomie grâce à une interface en ligne dédiée. Les 5 premiers forfaits mobiles sont affichés à 19 €99 HT/mois, puis 9,99€/mois à partir de la 6ème ligne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox