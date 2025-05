Canal+ frappe un grand coup contre le piratage, les VPN sont sommés de bloquer pour la 1ère fois des centaines de sites illégaux

Après avoir obtenu le blocage des sites de streaming et des services IPTV illicites par les fournisseurs d’accès à Internet, ainsi que la désactivation des adresses DNS alternatives, Canal+ et la LFP parviennent à contraindre les VPN à suivre le même chemin. La justice l’a décidé, 200 premiers sites illégaux vont être bloqués.

C’est une première judiciaire en France : Canal+ et la Ligue de football professionnel (LFP) viennent de remporter une victoire décisive dans leur lutte contre le streaming illégal de compétitions sportives. A leur demande, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à plusieurs grands fournisseurs de VPN, dont NordVPN, Proton, CyberGhost, Surfshark et ExpressVPN, de bloquer l’accès à des centaines de sites diffusant illégalement des matchs de football et de rugby, révèle L’Informé.

Jusqu’à présent les internautes parvenaient à contourner les blocages imposés aux fournisseurs d’accès à Internet grâce aux VPN, qui leur attribuaient une nouvelle adresse IP. Cette brèche vient d’être fermée. En trois jours, les prestataires devront mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires pour empêcher l’accès à près de 200 sites, identifiés comme diffusant illégalement des contenus protégés.

Cette décision couvre l’ensemble de la saison sportive 2024/2025, incluant notamment la Premier League, la Ligue des champions, le Top 14, ainsi que les championnats de Ligue 1 et Ligue 2. Et la liste pourrait encore s’allonger, puisque Canal+ et la LFP pourront signaler de nouveaux sites à l’Arcom, chargée de coordonner le dispositif.

Cette décision marque donc un tournant. Pour la première fois, les VPN sont directement intégrés au dispositif de lutte contre le piratage, après les FAI, les moteurs de recherche et les services DNS alternatifs. Un message clair envoyé à ceux qui espéraient encore contourner les règles.

