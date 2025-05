Free lance discrètement un nouveau Pocket Wi-Fi

Un second modèle de galet 4G fait son apparition chez Free. Les abonnés Freebox Ultra vont pouvoir en profiter.

Free parfait son offre Freebox Ultra avec l’introduction discrète d’un tout nouveau Pocket Wi-Fi. Repéré et présenté sur le site de l”assistance de l’opérateur, ce nouveau modèle, référencé E011826-0, vient compléter, voire remplacer, le précédent modèle E011429-1, en apportant plusieurs évolutions. À première vue, les deux appareils, développé par Huawei, semblent similaires en taille et en fonction, mais une analyse approfondie révèle des améliorations subtiles qui pourraient faire la différence pour les utilisateurs nomades.

Design modernisé et connectique revue

Côté dimensions, les deux appareils jouent dans la même cour. Le nouveau modèle affiche un format de 11 cm x 5,5 cm x 1,18 cm, contre 10 cm x 5,8 cm x 1,4 cm pour son prédécesseur. Il est donc légèrement plus long, mais aussi plus fin et plus étroit avec une silhouette plus élancée, qui devrait le rendre un peu plus discret en poche ou dans un sac. Pour l’heure, aucune photo réelle du nouveau Pocket WiFi n’a été révélée.

La véritable évolution vient surtout du port de recharge : le micro-USB laisse place à l’USB-C, bien plus moderne et universel, capable de délivrer une puissance supérieure (5V, 2A contre 5V, 1A auparavant). Ce changement ravira les utilisateurs qui cherchent à limiter le nombre de câbles différents dans leurs bagages.

Performances réseau : la continuité

Les deux Pocket Wi-Fi se connectent au réseau mobile 4G LTE CAT4 de Free et diffusent un signal Wi-Fi 4 (2,4 GHz). Il n’y a donc pas d’évolution à première vue sur le plan de la vitesse ou de la portée du signal Wi-Fi, mais les performances restent suffisantes pour un usage classique : navigation, visioconférences, streaming en qualité standard, etc.

Comme pour le modèle précédent, le Pocket Wi-Fi nouvelle génération mise sur la simplicité d’utilisation. Trois voyants (batterie, réseau et SMS pour le nouveau) informent l’utilisateur de l’état de l’appareil. L’installation reste inchangée : insertion de la batterie, allumage via le bouton principal, et connexion immédiate au réseau Free.

Free n’a pas encore communiqué officiellement sur cette mise à jour matérielle. Pour l’heure, le guide des deux appareils est présenté. Le Pocket Wi-Fi, inclus sur demande dans l’abonnement Freebox Ultra lors de la souscription ou depuis l’Espace Abonné Freebox, il permet d’accéder à Internet via le réseau mobile 4G de Free, chez vous et en mobilité en France métropolitaine.

Source : Tiino-X83 sur X

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox