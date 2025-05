Canal+ a de grandes ambitions pour sa plateforme Dailymotion, et la muscle avec une nouvelle acquisition importante

La filiale de Vivendi renforce Dailymotion en s’emparant de Mojo, l’objectif est de bâtir une alternative européenne à TikTok et YouTube.

Ambitieuse, Dailymotion annonce l’acquisition de Mojo, une application de création et d’édition vidéo assistée par IA aux plus de 50 millions de téléchargements. L’objectif pour la plateforme vidéo mondiale de Canal+ lancée en 2005, est de devenir une alternative européenne sérieuse aux géants américains et chinois de la vidéo sociale, dans un secteur toujours plus concurrentiel.

Populaire, Mojo s’est imposée comme l’un des outils les plus populaires pour créer du contenu vidéo dynamique, en particulier sur mobile. Grâce à son interface intuitive et ses fonctionnalités dopées à l’IA (effets animés, suppression d’arrière-plan, kits de marque), l’application séduit autant les créateurs de contenu indépendants que les marques et les médias.

Avec cette acquisition, Dailymotion intègre un outil de création puissant à son écosystème, jusque-là concentré sur la distribution et la monétisation de vidéos. « Avec Mojo, nous ajoutons une pierre angulaire essentielle à notre offre », a déclaré Guillaume Clément, CEO de Dailymotion. « Notre ambition est claire : offrir aux créateurs et aux marques les meilleurs outils pour créer, diffuser et monétiser leurs vidéos, en toute autonomie. » Cette intégration devrait ainsi viser à contenter à la fois les amateurs passionnés et les professionnels confirmés.

Dailymotion : la revanche de CANAL+

Si elle n’a pas su rivaliser avec YouTube, la plateforme semble toutefois retrouver un second souffle, en atteste une croissance à deux chiffres en 2024. Portée par Canal+ qui en a fait un des piliers de sa stratégie numérique, Dailymotion ambitionne désormais de devenir une plateforme de vidéo sociale “responsable”, européenne et souveraine, mettant en avant la qualité et la transparence plutôt que les logiques algorithmiques opaques.

Dans un secteur dominé par des plateformes américaines comme YouTube (Google) et TikTok (ByteDance), « il est essentiel que l’Europe puisse proposer des alternatives — non pas par opposition, mais par ambition », affirme la plateforme qui estime qu’il est nécessaire pour elle aujourd’hui «d’offrir aux utilisateurs un espace où la qualité prime sur les algorithmes, et où l’innovation sert la créativité. »

Sa stratégie de développement s’articule autour de trois piliers : distribution, monétisation et désormais création. Mojo devient ainsi un levier central pour accompagner la montée en puissance de nouveaux créateurs européens, en leur fournissant des outils à la fois accessibles et professionnels.

« L’association entre Dailymotion et Mojo représente une opportunité unique de mettre l’Europe au cœur de l’expérience vidéo sociale », expliquent quant à eux Jean Patry et Francescu Santoni, cofondateurs de Mojo. « Pour Dailymotion, c’est l’occasion d’attirer une nouvelle génération de talents. »

Soutenue par Canal+, cette offensive s’inscrit dans une logique plus large d’investissement dans la tech européenne. Le rachat de Mojo, qualifié de ciblé, “apporte une valeur ajoutée significative à Dailymotion avec un impact quasi nul sur le capital, tout en enrichissant son portefeuille d’entreprises technologiques”, indique un communiqué.

Avec Mojo, Dailymotion ne se contentera plus de diffuse, elle va devenir un espace de création, de publication et de monétisation, entièrement intégré. Les utilisateurs actuels de Mojo continueront d’accéder à l’application comme auparavant, tout en profitant à terme des services de distribution et de revenus offerts par Dailymotion.

Présente dans 191 pays, la plateforme offre du contenu vidéo à plus de 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur tous les écrans (mobile, tablette, ordinateur et TV connectée) et réunit plus de 5000 éditeurs générateurs de revenus et une communauté de créateurs indépendants “qui font confiance à ses solutions pour distribuer et monétiser leur contenu”.

Dailymotion propose également deux solutions complémentaires, comme Dailymotion Advertising,qui permet aux annonceurs et agences de maximiser l’impact de leurs campagnes vidéo à grande échelle, et Dailymotion Pro, une solution clé en main pour les entreprises et les médias ayant besoin de solutions vidéo personnalisables et évolutives.

