Free Mobile annonce une bonne nouvelle pour ses abonnés qui voyagent à l’étranger, ils peuvent surfer encore plus vite

Free Mobile officialise la 5G à l’étranger dans ses offres.

Ménage de printemps chez Free Mobile, l’opérateur vient d’apporter un coup de neuf à la page de présentation de ses offres mobiles sur son site internet. Un design remanié s’accompagne surtout d’une discrète mais significative nouveauté : la data à l’étranger est désormais indiquée comme accessible en 5G ou 4G, alors que seule la 4G était mentionnée jusqu’ici.

Si les abonnés pouvaient déjà capter la 5G dans quelques pays depuis plusieurs années comme le Canada en 2022, c’est la première fois que Free Mobile officialise cette compatibilité en itinérance dans sa brochure commerciale. Un changement qui suggère une extension des accords de roaming en 5G, et donc une disponibilité plus large de cette technologie à l’international pour ses abonnés Série Free et Free 5G 350 Go.

