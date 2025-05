Le saviez-vous : les abonnés Freebox profitent d’avantages à ne pas louper, 4 forfaits data illimitée à prix choc ou une offre mobile à 0 €

Si vous êtes abonnés Freebox, il est peut-être temps de passer aussi chez Free Mobile si ce n’est pas encore fait. Connaissez-vous Free Family ?

Avoir une Freebox ou une Box 5G de Free, c’est aussi avoir accès à l’offre convergente la plus généreuse du marché mobile et sans engagement. Depuis le 1er octobre 2024, Free propose à ses abonnés fixe avec sa formule Free Family jusqu’à 4 forfaits Free 5G avec data illimitée à seulement 9,99€/mois pendant 1 an, puis 15,99€/mois.

Ainsi, les abonnés Freebox (Freebox Révolution Light, Pop Ultra Essentiel ou Ultra peuvent faire des économies à hauteur de 480 € d’économies la première année, par rapport au tarif standard. De quoi regrouper toute la famille… ou résilier ses forfaits chez les concurrents.

Les abonnés Freebox Pop (hors Série Spéciale Freebox Pop S) bénéficient quant à eux d’un avantage supplémentaire, à savoir le 1er Forfait Free 5G à 9,99€/mois sans condition de durée et peuvent également profiter de 3 nouveaux Forfaits Free 5G à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois. Et c’est nouveau, en tant qu’abonné Freebox, vous bénéficiez en plus de la SIM/eSIM offerte pour chaque nouvelle ligne Forfait Free 5G.

Free précise toutefois : “La réduction de 10€/mois pendant un an est valable une seule fois sur les 4 Forfaits Free 5G et sous réserve de rattachement à l’offre Freebox ou Box 5G dans un délai de 1 an à compter de la souscription au Forfait Free 5G. Pour les Forfaits Free 5G souscrits avant la souscription à une Freebox ou une Box 5G et avant le 01/10/2024 : 15,99€/mois, soit une réduction de 4€/mois.”

Le seul forfait mobile avec internet illimité sans engagement

Chaque forfait Free 5G inclut :

Internet mobile illimité en France métropolitaine (au lieu de 350 Go)

Appels, SMS et MMS illimités

35 Go/mois à l’étranger, dans plus de 110 destinations (Europe, Suisse, USA, Canada, Indonésie, Tunisie…)

L’accès inclus à OQEE by Free pour regarder des centaines de chaînes en direct et en replay. Et même OQEE Ciné, le service de streaming made in Free

Un forfait à 0€ toujours disponible

Pour les abonnés Freebox qui ne souscrivent pas à un Forfait Free 5G, Free propose une alternative, à savoir le Forfait 2€ à 0€, et l’accès à un booster gratuit afin de profiter de 1 Go, et des appels illimités sans rien débourser si ce n’est le prix de la carte SIM à 10€.

Comment en profiter ?

C’est très simple, deux cas de figure se présentent. Si vous êtes abonné Freebox, souscrivez un Forfait Free 5G ou forfait 2€ en renseignant vos identifiants Freebox. Vous pouvez également rattacher votre offre Freebox à votre compte mobile Free a posteriori depuis votre Espace Abonné Mobile > Mes avantages Free Family. Souscrivez ensuite plusieurs autres Forfaits Free 5G si vous le souhaitez depuis votre Espace Abonné Mobile > Mes lignes secondaires ou avec un conseiller Free.

Si vous êtes un abonné Freebox, il suffit de souscrire d’abord l’offre Freebox de votre choix et de vous abonner ensuite à un Forfait Free Mobile en renseignant vos identifiants Freebox. Et de suivre le processus de rattachement de votre offre Freebox à votre forfait via votre espace abonné Free Mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox