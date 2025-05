Une centrale solaire inaugurée pour alimenter les infrastructures de Free

Free annonce aujourd’hui qu’il s’appuie désormais sur une nouvelle centrale photovoltaïque située en Charente-Maritime pour couvrir une partie de ses besoins énergétiques.

Une centrale solaire de 25 hectares a été inaugurée ce mardi 13 mai sur le site de la Ferme de Magné, à Sainte-Gemme. Elle est le fruit d’un partenariat entre Free (groupe iliad) et ENGIE Green. L’installation comprend plus de 44 000 panneaux solaires et produira chaque année environ 34,5 GWh d’électricité, destinés à alimenter les infrastructures de l’opérateur. Cela représente une économie estimée à 8000 tonnes de CO₂ par an.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un contrat d’achat direct d’électricité (PPA) signé pour 15 ans. Il s’agit du deuxième accord de ce type entre iliad et ENGIE, après un précédent projet dans les Landes.

La centrale est installée sur un site géré par un établissement médico-social (ESAT), qui participe également à l’entretien du parc. Des mesures de préservation de la biodiversité ont été mises en place sur le terrain, ainsi que la prise en compte de vestiges archéologiques découverts pendant les travaux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox