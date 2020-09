Canal+ diffusera mi septembre pour la première fois, le film”Joker” avec Joaquin Phoenix

Le film Joker de Todd Phillips qui a reçu un triomphe immense au box-office, va être diffusé en inédit sur Canal + le 11 septembre prochain et en prime time.

Réel succès mondial et phénomène de société, Joker avec Joaquin Phoenix va trouver le chemin du petit écran le 11 septembre prochain a 21 h 04, déjà disponible en VOD sur différentes plateformes, sa diffusion en linéaire est une première en France.

Nominé pour l’Oscar du meilleur film en 2020, le film “Joker” rafle tout de même l’Oscar du meilleur acteur pour l’interprétation du Joker par Joaquin Phoenix. Fort de son succès, le film a engrangé plus d’un milliard de dollars de recette à travers le monde, un record pour un film classé R (accès limité aux personnes âgées de 17 ans et plus ou accompagnées d’un adulte).

Pour ceux qui ne pourraient pas voir le film vendredi lors de sa première diffusion, sachez que myCanal laissera le film a disposition jusqu’au samedi 12 septembre 16 h 44.