C8 : Accusé d’être ivre et drogué dans TPMP, Pierre Palmade se défend

Après son apparition sur le plateau de Cyril Hanouna hier soir, l’humoriste Pierre Palmade a été la cible de nombreuses critiques, ce dernier s’est défendu au travers d’un post sur son compte Facebook.

Rien n’échappe aux téléspectateurs, assis derrière le petit écran. Durant le talk-show “Touche pas à mon poste” sur C8, Pierre Palmade était l’invité du jour. Très vite sur les réseaux, son comportement a été jugé bizarre, du fait de ces nombreux bafouillements et ces yeux vitreux. À un tel point que l’attaché de presse de Pierre Palmade l’a prévenu en plein direct, obligeant ce dernier à prendre la parole : “Il y a mon attaché de presse qui vient de me dire que ça tweete que je suis fatigué, défoncé, bourré depuis le début de l’émission. Je suis intimidé d’être ici. Je ne sais pas s’il faut être drôle. Depuis un an où j’ai parlé de mes problèmes d’alcool et de toxicomanie, dès que je fais un petit truc un petit peu fou, on me dit que je suis encore défoncé” avant d’ajouter “L’alcool et la drogue ne donnent pas de talents. C’est ça qui m’a sauvé la vie. Pour avoir du talent, j’ai été obligé de ne pas en prendre”.

Malgré ces explications, les internautes ne se sont pas calmés et les critiques ont continué de fuser et a dû prendre à nouveau la parole à travers son compte Facebook : “La conjonctivite n’a rien à voir avec la défonce et l’alcool… Je dis ça aux blaireaux qui m’ont déclaré ivre et drogué sur le plateau de ’TPMP’ ! Ben non, mes yeux étaient rouges, et moi, j’étais intimidé et joyeux d’être là”, a-t-il expliqué. Et de poursuivre : “Je peux vous dire que vous ne m’avez jamais vu ivre et défoncé ! Mais bon, j’ai fait des confidences sur mon passé turbulent, alors les ploucs s’en donnent à coeur joie ! Vous m’avez gâché la fête !”.