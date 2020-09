Takis Candilis, le numéro 2 de France Télévisions a annoncé son départ du service public

Le numéro 2 de France Télévision va quitter le poste de directeur des programmes du service public après un peu plus de deux ans à ce poste.

C’est dans les lignes du Figaro que Takis Candilis a partagé son envie de changer de cap. La rumeur court depuis des mois, mais il semblerait qu’elle se précise et devienne réalité. “J’avais fixé d’emblée la règle du jeu avec Delphine Ernotte : je n’irai pas au-delà de son premier mandat. Je suis dans l’audiovisuel depuis 48 ans, c’est un secteur passionnant, mais je n’ai pas envie de me retrouver un matin à devoir quémander un poste. À 66 ans, j’ai aussi envie de vivre ma vie” a t’il confié au journal.

Malgré avoir démenti ces rumeurs en juin dernier sur son compte Twitter : “Des rumeurs récurrentes reprises dans un hebdomadaire qui sort ce jeudi font état de mon départ de France Télévisions. Je suis là et heureux d’y être. Et je dois dire que le travail ne manque pas et les seuls contrats que je négocie sont ceux de la grille de rentrée. Vive la Tv !”. Loin de lui la retraite tranquille, même s’il quitte le poste de directeur, Takis Candilis compte bien revenir à ses premiers amours : les activités de production, “J’ai quelques histoires que j’aimerais encore raconter” a-t-il indiqué au Figaro.