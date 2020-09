Le patron de TF1 tâcle Cnews et l’accuse de surfer sur les polémiques

Geoffrey Lejeune, directeur de la rédaction du magazine “Valeurs actuelles”, est au coeur d’une polémique concernant un dessin. Ce dernier reprend les traits de Danièle Obono, une députée franco-gabonaise appartenant au parti La France insoumise, la représentant avec un collier de fer autour du cou à l’image d’une esclave.

Geoffrey Lejeune est également intervenant pour LCI depuis 2018 dans l’émission “Politiquement show”. Il ne le sera plus désormais. Gilles Pélisson, à décidé de se séparer de l’intervenant suite à la polémique le concernant. Le patron du groupe TF1 s’est exprimé à ce sujet dans Le Monde est en a profité pour tacler la chaîne Cnews où il juge la présence de plus en plus fréquente d’intervenants avec des idées de droite. “Nous faisons une télé construite sur le débat d’idées, dans le respect, et pas une télé d’opinion à la Fox, sur la polémique. Ce parti pris ralentit peut-être la progression d’audience de la chaîne, mais LCI ne déviera pas de cela”.

Pour la nouvelle saison de Balance ton post, Geoffrey Lejeune a été recruté par Cyril Hanouna comme chroniqueur