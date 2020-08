Les nouveautés Freebox et Free Mobile de la semaine : migration gratuite vers la Pop prolongée, nouvelles options proposées, nouvelles mises à jours déployées, etc.

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Free a déployé une première mise à jour du répéteur wifi, inclus avec la Freebox Pop et la Freebox Delta Plus d’infos…

Free a lancé l’option Multi TV pour la Freebox Pop, qui permet d’obtenir un deuxième boitier TV, en l’occurrence un Player Pop à 4,99€/mois et de bénéficier de vos chaînes TV, du replay, du start over et des autres services sur une deuxième téléviseur.. Plus d’infos…

Le service Amazon Prime est désormais disponible en option directement dans l’offre Freebox One. Il permet à ses abonnés de profiter simplement de milliers de films et séries avec Prime Video, de Prime Music et de la livraison rapide. Plus d’infos…

La Freebox Pop accueille une nouvelle chaîne, Azur TV, la première qui est diffusée en OTT. Plus d’infos…

Deux services de FVOD (vidéo à la demande gratuite et sans publicités), à savoir Mango Kabillon, sont désormais disponibles sur Molotov, que vous pouvez installer sur Freebox Pop et mini 4K. Plus d’infos…

Une nouvelle version bêta de Freebox Connect, l’appli officielle de Free, qui permet de gérer simplement le Wi-Fi de sa box, a été déployée. Elle corrige plusieurs bugs, dont notamment des crashs pour les smartphones plus anciens. Plus d’infos…

Free a prolongé d’un mois, soit jusqu’au 31 août, son offre de migration gratuite (qui est habituellement de 49€), de la Freebox Mini 4K vers la Freebox Pop. Encore mieux, les frais d’envoi (10€ pour le Player et 10€ pour le répéteur) sont également offerts. Plus d’infos…