Free lance le Multi-TV pour la Freebox Pop

Il est désormais possible de disposer de tous les contenus de la Freebox Pop sur un second téléviseur

La possibilité de souscrire à l’option Muli TV est disponible pour la Freebox Pop. Celle-ci permet d’obtenir un deuxième boitier TV, en l’occurrence un Player Pop à 4,99€/mois et de bénéficier de vos chaînes TV, du replay, du start over et des autres services sur une deuxième téléviseur. A noter qu’il est également possible d’accéder au contenu du cloud, c’est à dire aux 100h d’enregistrements, de la Freebox Pop depuis ce deuxième Player.

Pour souscrire à l’option Multi TV avec la Freebox Pop, il faut vous rendre sur votre espace abonné, dans la rubrique “télévision”, puis de sélectionner “gérer mon option Multi-TV”

Puis en cliquant sur “souscrire à l’option Multi-TV” il vous est proposé un deuxième Player Pop pour 4,99€/mois

Explications du fonctionnement de l’enregistrement dans le cloud et de l’accès sur un second Player Freebox Pop