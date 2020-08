Le saviez-vous ? Free Mobile propose le service “RIO de secours”, en cas de problème lors d’une résiliation

Vous ne le saviez peut être pas, mais si vous avez fait une mauvaise manipulation lorsque vous changez d’opérateur, Free Mobile vous propose le service “RIO de secours”

Lorsque l’on change d’opérateur pour son forfait mobile, et que l’on souhaite conserver son numéro, il n’y a pas besoin de résilier son ancien abonnement. En effet, il suffit d’indiquer son numéro RIO qui vous sera donné en composant le 3179, et le nouvel opérateur s’occupera de tout. Mais tout le monde ne connait pas forcement cette procédure, ou peut avoir réalisé une mauvaise manipulation en résiliant son ancien abonnement avant de souscrire à un nouvel opérateur. Et dans ce cas, le numéro de téléphone de l’abonné est perdu et il lui en sera donné un nouveau.

Si c’est votre cas, pas de panique, Free Mobile a mis en place le service “RIO de secours”, mais il faudra faire vite. En effet, dans ce cas, votre numéro RIO ne sera plus disponible au 3179, mais Free pourra vous le fournir dans les 4 jours suivant la résiliation. Pour cela il vous faudra appeler l”assistance au 3244, qui vous enverra un mail avec votre numéro RIO. Vous pourrez ainsi souscrire chez un nouvel opérateur en conservant votre numéro de téléphone.

Le mail envoyé par Free Mobile lors de la demande d’un RIO de secours