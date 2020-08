Refusant une antenne-relais de Free, des habitants installent des cabines téléphoniques à la place

Ne souhaitant pas voir débarquer une antenne-relais de Free, des habitants proposent leur solution en faisant renaître les cabines téléphoniques.

Prévue pour le quatrième trimestre 2020, l’arrivée d’une antenne-relais de Free Mobile se traduit par quelques crispations chez les habitants du bourg de Saint-Cadou, près de Sizun, dans le département du Finistère. Les opposants évoquent des risques pour la santé et l’environnement. La riposte s’organise.

Après les prises de sang pour mesurer l’avant et l’après chez les riverains, voici donc les cabines téléphoniques promises à l’initiative de l’association Kurun. Elles ont en effet été installées ce samedi 1er août. Placées en bord de route et utilisables gratuitement, il s’agit en fait d’extensions de lignes téléphoniques privées. Elles s’adressent aux personnes de passage, avec la possibilité de passer des appels, depuis ce bourg situé en zone blanche.

Crédit photos Radio France – Roméo van Mastrigt

Une antenne inutile pour certains, mais nécessaire selon la mairie

Selon Mayan, faisant partie des habitants de Saint-Cadou opposés à l’antenne-relais de Free, “cette antenne n’est pas forcément utile. On montre que l’on peut faire autrement. On veut réinventer et créer des initiatives pour éviter de voir apparaître cette antenne”.

Mais pour la mairie, l’antenne est nécessaire pour une question de sécurité, notamment celle des randonneurs parcourant la vallée de l’Elorn : “les gens ne sont pas toujours en sécurité. Ils aimeraient pouvoir contacter les secours en cas de mauvaise chute”.

Source : France Bleue