Free déploie un nouveau firmware pour son répéteur Wi-Fi

Le répéteur Wi-Fi Pop a été mis à jour par l’opérateur de Xavier Niel.

Un premier update pour le nouvel accessoire de Free dévoilé en même temps que la Freebox Pop. Le logiciel installé dans le répéteur est récemment passé à sa version 1.1.2. Free n’a pas communiqué sur les changements apportés par cette nouvelle version pour le moment.

Pour vous assurer de posséder la dernière mise à jour, il suffit de redémarrer le répéteur. Une diode bleue s’allume alors pour signifier que votre appareil possède une nouvelle version.

Comment savoir si mon répéteur Wi-Fi Pop a été mis à jour ?

Rendez-vous sur votre application Freebox Connect, disponible sur iOS et sur Android (cliquez sur les liens pour la télécharger). Sur la page d’accueil, vous devriez voir apparaître votre répéteur en tant qu’équipement de votre Freebox. Si ce n’est pas le cas, rendez vous dans la liste des équipements.

Cliquez sur votre répéteur, vous entrez alors dans une page dédiée aux informations relatives à votre appareil. Rendez-vous dans “autres informations” directement. A noter que si vous n’êtes pas chez vous, il est possible de redémarrer votre répéteur directement depuis votre application via un bouton dédié tout en bas de cette page.

La première ligne est celle que vous recherchez : la version logicielle de votre appareil. Vous y trouverez d’autres informations comme l’adresse IP, l’adresse MAC etc…

Il reste à voir si Free communiquera à l’avenir sur le contenu de ces mises à jour ou non. Pour rappel, le répéteur Wi-Fi Pop est inclus dans l’abonnement Freebox Pop et disponible à la demande pour les abonnés Freebox Delta. Les abonnés Freebox Révolution, One et mini 4K y auront accès dès la rentrée.

Merci à Gauthier