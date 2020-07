Free Mobile baisse temporairement le tarif de son forfait Série Free avec 80 Go de data

Encore une semaine où Free modifie la formule de son forfait Série Free avec, pour cette semaine, une baisse de prix sans toucher au contenu de l’offre.

Le forfait Série Free passe désormais à 12.99€/mois (contre 13.99€ la semaine dernière), toujours pour 80 Go de data, SMS/MMS/appels illimités et pour la première fois une enveloppe de 10Go en roaming à l’international, avant de rebasculer au bout d’un an sur le forfait Free 100 Go à 19.99€ (15.99€ avec data illimitée pour les abonnés Freebox). La promotion est disponible jusqu’au 4 août prochain prochain.

Les expérimentations de Free sur cette offre continuent ainsi, et restent difficiles à suivre. En effet, en moins de deux mois, l’offre 80Go chez Free aura été proposée à 10.99€, 11.99€, 13.99€… il ne manquait plus qu’un prix entre les deux, voilà chose faite ! Si l’enveloppe de data en roaming peut changer, la différence de prix reste importante avec des variations toutes les semaines. Les paris sont lancés concernant le prochain changement de forfait : changement d’enveloppe, de prix, les deux ?