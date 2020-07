TF1, France Télévisions et M6 espèrent lancer Salto le 1er octobre

La plateforme de SVOD made in France, toujours en bêta-test pour l’été, refait parler d’elle.

Alors que les groupes M6 et TF1 font leur bilan du premier semestre 2020, impacté par le Coronavirus, le projet de Salto n’est pas abandonné. Le “Netflix à la française” est toujours en chantier et les trois acteurs principaux du projet veulent le lancer début octobre.

France Télévisons, M6 et TF1 ont toujours bon espoir pour leur plateforme de SVOD. Et ce malgré l’impact qu’a eu le Covid-19 sur les chiffres d’affaires de TF1 et M6 (22% de baisse pour M6 et 22.9% pour la filiale de Bouygues sur un an). Les deux groupes ont cependant réussi à limiter la casse, les prévisions étant moins clémentes à leur égard.

Ainsi, le lancement de Salto n’aurait peut être pas à souffrir de la crise sanitaire. Le service est déjà en phase de bêta-test depuis le 3 juin dernier, et son arrivée pour le grand public devait déjà avoir lieu en automne. Pour rappel, Salto, pour un abonnement mensuel devant être compris entre 5 et 10 euros, compte proposer 15 000 heures de programmes dans un premier temps et ambitionne d’afficher un total de 20 000 heures d’ici la fin de l’année. Des programmes en direct, en replay ou à la demande qui incluront notamment de l’actualité, des événements, des documentaires, des contenus jeunesse, des séries et des films.

Si la plate-forme sera en OTT dans un premier temps, comme l’avait confirmé Nicolas de Tavernost, patron du groupe M6, lors des rencontres de l’UDECAM, les opérateurs ont manifesté leur intérêt pour Salto. Des discussions sont d’ailleurs en cours avec Orange et Bouygues. Pour Free, ça semble assez mal parti, sachant que l’opérateur de Xavier Niel a émis des réserves en juillet 2019 et déposé un recours devant le Conseil d’État en février 2020.

Source : Les Echos