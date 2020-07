Interview intégrale de Xavier Niel : la Freebox Pop et la future Freebox V9, la stratégie des Free dans la 5G, la révolution mobile et de nouveaux services arrivent, etc.

A l'occasion du lancement de la Freebox Pop, Xavier Niel a accordé une interview à Univers Freebox, nous vous la livrons en intégralité Univers Freebox a pu interviewer Xavier Niel et l'interroger sans tabou sur toute l'actualité de Free. Nous avons bien sûr parlé du lancement de la Freebox Pop, mais avons abordé bien d'autres sujets que nous ont soumis les lecteurs d'Univers Freebox. C'est ainsi que Xavier Niel a donné quelques pistes sur le lancement de la 5G et l'utilisation des fréquences 700MHz, mais également de la révolution mobile que prépare l'opérateur. Le fondateurs de Free nous a également confié qu'il travaillait déjà sur la Freebox V9, qui sera la prochaine box haut de gamme de l'opérateur. Il est également question de l'amélioration des offres Freebox existantes, avec un boost du wifi et de nouveaux services. Et beaucoup d'autres sujets sont abordés dans la vidéo ci dessous :