Le saviez-vous ? Free permet toujours de s’abonner aux offres historiques Freebox, sans frais d’accès et à tarif fixe

Vous ne le saviez-peut être pas, mais Free permet toujours de s’abonner aux offres historiques Freebox.

Malgré la réorganisation des offres Freebox et le lancement de la Freebox Pop, il est toujours possible, que ce soit pour la Freebox Révolution ou pour la Freebox Mini 4K, de choisir la formule actuelle , avec la 1ère année en promotion, et un tarif plus cher à partir de la 2ème année, ou l’offre avec un tarif fixe qui n’évolue pas avec le temps, comme c’était le cas jusqu’en 2017, et que l’on appelle “offres historiques Freebox”. Pour en bénéficier, il faut se rendre sur la page https://signup.free.fr/subscribe2014/ et choisir une des deux offres ci-dessous