L’envoi des Freebox Pop se fait à vive allure, sauf pour l’offre couplée avec la Freebox Delta

A chaque lancement de Freebox, les livraisons sont parfois longue. Ce n’est visiblement pas le cas avec la Freebox Pop, sauf pour une des offres

On se souvient des retards de livraison pour la Freebox Révolution mais aussi la Delta,mais pour la Freebox Pop ; Free a visiblement prévu des stocks conséquents, de quoi gérer toute éventuelle explosion en matière de commandes bien que les départs en vacances se multiplient. Et la demande est forte puisque Xavier Niel a annoncé 50 000 abonnements à sa nouvelle Freebox en 15 jours.

Malgré la forte demande, les abonnés sont livrés rapidement, comme on peut le constater sur le site Freebox.toosurtoo. Mais si la plupart des nouveaux abonnements et migrations sont satisfaites rapidement, on constate que ce n’est pas le cas de ceux qui ont opté pour l’offre Freebox Delta avec Player Pop. Une situation plutôt étonnante sachant qu’il s’agit de l’offre la plus haut de gamme (et le plus onéreuse) de Free intégrant un Player Pop. Vous pouvez découvrir ci-dessous les statistiques des premières commandes déclarées et expédiées.

