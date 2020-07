34 000 abonnés d’Orange et d’autres opérateurs privés d’internet suite à la coupure d’un câble de fibre optique par un engin agricole

Hier dans le Gers, 44 communes ont été privées de connexion internet durant 7 heures suite à un câble de fibre optique malencontreusement sectionné par une épareuse le long de la RN 124.

L’incident a eu lieu dans le secteur d’Eauze, entre Dému et Vic-Fezensac une épareuse a sectionnée un câble contenant 24 fibres optiques lors d’une opération “d’entretien de la voirie” selon Orange. Les équipes de l’opérateur Orange ont fait le nécessaire afin de rétablir la connexion.

Survenue vers 10 heure du matin, la coupure aura duré pas loin de 7 heures. Privant ainsi l’accès à internet une grande partie de la journée pour environ 34 000 clients d’Orange et autres opérateurs (15 000 sur le réseau fixe, et un peu moins de 20 000 sur le réseau de données mobiles) répartis sur 44 communes : Condom, Eauze, Manciet, Nogaro, Riscle, Beaumont, Lagardère, Gondrin, Campagne d’Armagnac, Montréal, Aignan, Estang, Urgosse, Arblade-le-Haut, Caupenne-d’Armagnac, Monlezun-d’Armagnac, Panjas, Sainte-Christie-d’Armagnac, Castelnavet, Monguilhem, Barcelonne-du-Gers, Le Houga, Maulichères, Tarsac, Termes-d’Armagnac, Lannux, Maumusson-Laguian, Saint-Mont, Roques, Larée, Monclar, Courrensan, Fourcès, Averon-Bergelle, Margouët-Meymes, Lias-d’Armagnac, Bouzon-Gellenave, Saint-Martin d’Armagnac, Laujuzan, Lanne-Soubiran et Bourrouillan.

La connexion a été rétablie vers 16 h 45 et Orange se félicite de son intervention : “On espérait que le réseau soit réparé dans la soirée, vers 19 ou 20 heures, mais on est heureux que la réparation ait été faite plus tôt ” s’est réjouit Sébastien Audra, le responsable communication d’Orange Sud Midi-Pyrénées.

Source : La depeche