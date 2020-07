Free envoie un mail à ses abonnés afin de faire la promotion de son option Youboox, proposée à un tarif préférentiel

Youboox, l’application de lecture en ligne, a été incluse gratuitement pendant plus d’un an dans les offres Freebox et Free Mobile. En cette période estivale, Free envoie actuellement un mail à ses abonnés afin de leur rappeler qu’elle est désormais disponible en option.

Cette offre Youboox Premium crée pour Free sans engagement, est accessible en option au tarif préférentiel de 1,99 €/mois pendant 3 mois puis 7,99 €/mois. Cette offre proposée en exclusivité aux abonnés FREE est une déclinaison de l’offre Youboox Premium standard, dont le contenu varie de l’offre Youboox Premium standard en fonction des choix de diffusion des fournisseurs de contenu et bénéficie d’un tarif préférentiel réservé aux abonnés Free. L’offre Youboox Premium standard est composée d’ebooks, de livres audios et de presse et est disponible pour 11,99€/mois, sans engagement, dans la limite d’un livre audio par mois.

Le mail envoyé par Free à ses abonnés



Comment souscrire à cette offre réservée aux abonnés Free ?

Les abonnés mobile Free et Freebox peuvent souscrire à cette option depuis le site internet Free sur ou depuis leur espace abonné.