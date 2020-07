La nouvelle version de FMobile , permettant aux abonnés Free Mobile de s’affranchir de l’itinérance débarque enfin sur l’App Store

Après un chemin de croix face à Apple, FMobile 4 est désormais disponible sur l’App Store et non plus seulement sur Testflight.

Les développeurs ont ainsi remporté la bataille face à la Pomme. La version 4 de FMobile n’avait pas réussi à passer les tests de la firme américaine, et le développeur s’était résigné à ne la proposer que sur Testflight. Et cette fois, c’est la bonne ! Après presque un mois, cette nouvelle mouture est enfin disponible sur le store d’Apple, la rendant ainsi bien plus facilement accessible.

Initialement pensée pour permettre surtout aux abonnés Free Mobile de s’affranchir de l’itinérance Orange et ses débits limités, l’application a bien évolué depuis. Vous pouvez donc bénéficier de la nouvelle carte de couverture mondiale participative accessible depuis l’onglet “Carte de couverture” (entre les onglets “Réglages” et “Test de débits”). D’autres fonctionnalités ont été implémentées, comme l’option “Attendre le Wi-Fi avant d’envoyer”, permettant aux abonnés au forfait à 0/2€ de participer à cette carte sans griller leur forfait en utilisant de la data à l’étranger.

Concernant la carte en elle-même, le nombre total de points sur la carte est indiqué en haut à gauche et la légende accessible grâce au ’i’ en haut à droite. Elle affiche également les réseaux alternatifs comme F-Contact, ainsi que les zones blanches. Quelques correctifs d’optimisation sont également au programme.

FMobile 4 accueille tous les utilisateurs sous iOS 9 et supérieur et remplace définitivement l’ancien FMobile 1.5. Petite précision concernant iOS 14 actuellement proposé en version bêta aux développeurs et ceux qui l’utiliseraient, la nouvelle version de FMobile n’est pas conçue pour et ne propose ainsi qu’une compatibilité minimale. Il faudra attendra FMobile 5, dont le développement a débuté et que vous pouvez tester sur Tesflight, pour une vraie compatibilité avec iOS 14. Cette future mouture sera synonyme d’une refonte complète.