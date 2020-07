Canal et la Freebox Pop, une affaire qui fâche, le répéteur Wi-Fi, un cache-misère ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Les limitations de Canal+ sur la Freebox Pop décoivent

Plusieurs déconvenues sur la Freebox Pop pour les abonnés Canal. Non seulement l’application MyCanal ne permet pas d’entrer ses identifiants et son accès est ainsi très limité, mais les déclinaisons de la filiale de Vivendi (Sport etc) ne sont pas présentes sur Oqee ! Une décision qui viendrait d’un accord “unilatéralement mutuel”, ironise l’un des développeurs Free sur Twitter. Forcément, la situation va mécontenter les abonnés, qui n’auront pas accès au contenu auquel ils ont souscrit…

Et la question se pose pour les abonnés Canal…Pour decflo, la Freebox Pop n’apporterait rien de plus qu’une box Android.

On taquine l’utilité du répéteur Wi-Fi, les Freenautes répondent !

C’est de bonne guerre. Le répéteur Wi-Fi, lancé avec la Freebox Pop, permet d’étendre la couverture de votre box et fonctionne intelligemment. D’ailleurs, il srea prochainement possible d’opter pour des appareils supplémentaires, et Univers Freebox vous a demandé quelle type de formule vous intéresserait le plus ?

Mais bien sûr, certains ont décidé de se moquer de Free, insinuant que le répéteur n’était qu’un cache-misère pour compléter une couverture moins importante de la part de la box. Ce à quoi mraionette répond avec un délicieux sarcasme.

A noter d’ailleurs que Free propose un simulateur sur son site web pour déterminer le nombre de répéteur Wi-Fi nécessaires pour une couverture optimale chez vous.

La Freebox Pop super rapide, de quoi booster les performances de l’opérateur !

Les premières box sont arrivées, et avec elles les premiers speedtests impressionnants ! Comme cet abonné qui a atteint une très bonne performance mais a surtout crevé le plafond de l’upload, atteignant plus de 1000 Mbit/s ! Et pour certains, ces débits devraient bien aider Free à améliorer son classement dans le baromètre des débits internet fixes le trimestre prochain.

Et, bien sûr, certains abonnés ne peuvent pas s’empêcher de frimer… (Vous avez dit jaloux ? )

Téléfoot, trop cher ? Pas forcément pour les fans de Foot

Téléfoot a annoncé qu’il sera distribué sur les box de SFR, avec une offre couplée à RMC Sport notamment, pour 25€90 par mois avec un engagement d’un an. Et si pour certains, la note est trop salée, d’autres jugent ce prix justifiable par l’ensemble des compétitions présentes sur la future chaîne de Mediapro.

La nouvelle pub Freebox Pop, pleine d’easter eggs, divise les abonnés.

Qui dit nouvelle Freebox, dit nouveau spot de pub à la TV ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Free s’est lâché sur son spot. De nombreuses scénettes loufoques, une musique entraînante, mais aussi… tout un tas de références cachées ! Nous vous en avons trouvé quelques-unes, mais d’autres Freenautes ont poussé l’analyse plus loin.

Mais tout le monde n’apprécie pas forcément cet humour et cet aspect déjanté. Mais le tout, avec civisme et politesse, on apprécie !